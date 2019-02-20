Экономика

В Пскове открылся ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей

В Пскове открылся ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе союза.



Сегодня, 4 марта, в Пскове, в «Простории» стартовал ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей Псковской области. В нем участвуют более 100 человек. Это руководители промышленных предприятий и компаний региона, профильных комитетов администрации Псковской области, Псковского государственного университета, учреждений среднего профессионального образования (СПО), и региональных отделений бизнес-ассоциаций.



В настоящее время на нескольких площадках одновременно стартовала работа круглых столов. В частности, на круглом столе «Реальный сектор экономики как основная точка роста региона», председатель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев рассказывает о состоянии экономики области, а также о поддержке промышленности.

По окончании работы круглых столов начнется пленарное заседание, в котором участие примет губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Участники заседания вместе с руководителем РСПП региона, депутатом государственной думы Александром Козловским обсудят формирование эффективной платформы взаимодействия региональных структур как залог успешного развития промышленности и создание Совета по развитию кадрового потенциала региона. Кроме того, врио ректора ПсковГУ Марина Махотаева расскажет о роли опорного вуза в региональной экономической повестке.

В завершение дня будут подведены итоги работы круглых столов, а также съезда в целом.