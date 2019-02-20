Экономика

Псковским предприятиям посоветовали не бояться оформлять заявки на финансирование от Фонда развития промышленности

Ситуация 2014 года и последствия, которые тогда возникли в промышленном секторе, активно толкнули всю промышленность РФ на аспект импортозамещения. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на заседании круглого стола «Реальный сектор экономики как основная точка роста региона» в рамках съезда РСПП Псковской области сообщил президент региональной Торгово-промышленной палаты Владимир Зубов.

Он отметил, что поддержкой промышленных предприятий, готовых усилить работу по направлению импортозамещения в России, занимается Фонд промышленности РФ. Экспертный совет Фонда отбирает заявки от промышленников, для которых впоследствии возможно выделение средств господдержки.

«Это имеет большой смысл. Зачастую инвестпроекты упираются в недоступность финансовых ресурсов. Фонд предлагает средства на условиях 1,35% годовых сроком до 7 лет. Объем финансирования - до 750 млн рублей, и это серьезные деньги», - отметил Владимир Зубов.

«Для Фонда важнее те проекты, которые приносят больший результат в масштабах страны», - уточнил он.

По его словам, в РФ работает восемь программ, которые финансируются Фондом. Среди них проекты развития, проекты, направленные на увеличение производства отечественных станков. Третья программа конверсия - предприятия, работавшие на оборонный сектор, переходят к выпуску товаров народного потребления.

«Еще одна программа связана с маркировкой лекарств. Это актуальный вопрос, поскольку до 75% лекарств, продающихся в наших аптеках, являются контрафактом, в том числе, и содержащие не самые полезные для здоровья человека ингредиенты», - добавил Владимир Зубов.

«Чтобы не было большого отсева, нужно детально изучать всю документацию и не бояться оформлять заявки. Дорогу осилит идущий», - заключил президент ТПП Псковской области.

Председатель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев в свою очередь отметил, что количество программ Фонда развития промышленности растет из года в год, исходя из потребностей предприятий.