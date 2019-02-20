Экономика

Приходится объяснять, что это не опечатка - Олег Бедских об условиях резидентства в ОЭЗ «Моглино»

В особой экономической зоне «Моглино» уже частично сложилась кластерная структура. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на заседании круглого стола «Реальный сектор экономики как основная точка роста региона» в рамках съезда РСПП Псковской области сообщил и.о. генерального директора ОЭЗ «Моглино Олег Бедских.

«ОЭЗ "Моглино" не первый год находится в медиапространстве и вызывает интерес. В процессе ее проектирования в 2013 году было решено, что здесь могут размещаться производства различной отраслевой направленности. Можно сказать, что кластерная структура уже частично сложилась», - пояснил он.

Олег Бедских заверил, что в основе проекта особой экономической зоны «Моглино» лежит серьезный фундаментальный анализ экономики Псковской области, который проводился с привлечением международных экспертов. Он напомнил, что в ОЭЗ «Моглино» резиденты получают полностью готовую инфраструктуру для бизнеса, режим свободной таможенной зоны, таможенные и налоговые льготы, гарантированные государством.

Олег Бедских также обратил внимание на «Чрезвычайно низкие ставки по аренде и выкупу земли». «Нам приходится делать оговорку, презентуя ОЭЗ потенциальным инвесторам, что это не оговорка: от 310 руб/га/год - аренда и от 6902 руб/га - выкуп. Очень часто это становится определяющим для инвесторов при выборе нашей площадки. Немного мест в России, где можно найти такие условия», - заверил он.

«В текущий момент и на ближайшую перспективу, мы готовы увеличивать инфраструктуру в соответствии с запросом приходящих инвесторов. Дальнейшая наша работа связана с увеличением количества резидентов, развитием отраслевых кластеров, расширением инфраструктурных возможностей площадок и списка услуг, предоставляемой управляющей компанией», - заключил Олег Бедских.

Комментируя вопрос о том, откуда резиденты будут брать кадры для своих предприятий, Олег Бедских отметил, что редких специалистов инвесторы, вероятно, привезут с собой. Но в большинстве случаев будут ориентироваться на местные ресурсы. «Инвестиционный цикл - год или полтора - это достаточный срок разработать и реализовать совместно с вузом программу переподготовки кадров», - добавил он.