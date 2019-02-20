Экономика

Пленарное заседание съезда РСПП региона началось в Пскове

На поддержку предпринимателей в 2019 году Псковская область получит 440 млн рублей. За счет эти средств, в частности, будут реализованы мероприятия по развитию технопарка в Великих Луках. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в своем выступлении сообщила заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева на пленарной сессии съезда РСПП региона.

Она поприветствовала псковских производственников от имени губернатора и от себя лично. «Вы – это наша гордость, вы формируете пятую часть ВВП нашего региона, обеспечивается жителей региона рабочими местами», - обратилась Нинель Салагаева к промышленникам региона.

Заместитель губернатора обратила внимание на положительную тенденцию в отрасли - индекс промышленного производства демонстрирует рост, причем он выше, чем в среднем по России.

«И региональная, и федеральная повестка базируется на поддержке предпринимательства, промышленности, повышения производительности труда. Это приоритетные направления экономического развития страны. Правительством РФ формируется механизм поддержки комплексных программ по увеличению конкурентоспособности отечественных предприятий, работающих на экспорт. Порядка 336 млрд рублей планируется выделить на эти цели. Наш регион тоже, конечно, планирует участвовать в этой программе», - сообщила она.

Нинель Салагаева отметила, что большой потенциал псковской промышленности заложен во внутрирегиональной промкооперации.

«В перспективе мы рассматриваем создание большого кластера на базе предприятия «Титан-Полимер». Есть определенная обеспокоенность, что на рабочие места, которые будут создаваться и на самом предприятии, и в рамках кластера, не найдется специалистов соответствующего профиля. Мы находимся в постоянном диалоге с «Псков-Полимером». На предприятии планируют совместно с ПсковГУ запустить кафедру с последующим трудоустройством обучающихся там студентов», - рассказала чиновник.

«Надеюсь, что сегодняшний съезд будет полезен и промышленникам, и представителям органов исполнительной власти. Будем совместными усилиями развивать отрасль», - сказала в заключение Нинель Салагаева и пожелала всем плодотворной работы.