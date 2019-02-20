Экономика

Названа самая богатая женщина мира по версии Forbes

Самой богатой женщиной по версии Forbes 2019 года стала наследница косметической империи L`Oreal Франсуаза Бетанкур-Майерс с состоянием в 49,3 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости.

В общем рейтинге богатейших людей планеты Майерс занимает 15-ую строчку. При этом весь список будет опубликован только 5 марта, уточняет издание. Бетанкур-Майерс является членом правления L`Oreal с 1997 года. Майерс - единственная внучка изобретателя краски для волос и основателя компании Эжена Шуллера и единственная дочь Лилиан Бетанкур.

«Майерс и ее ближайшие родственники владеют 33% L`Oreal», - пишет издание.

За прошедший год ее состояние выросло на 7,1 миллиарда долларов, или 17%, в основном благодаря удорожанию акций компании.

В 2018 году богатейшей женщиной в рейтинге Forbes была названа Элис Уолтон, дочь основателя сети гипермаркетов Walmart. Ее состояние издание оценило в 46 миллиардов долларов. При этом Forbes уточняет, что имя Бетанкур вовсе не ново для списка миллиардеров-женщин. Мать Майерс, Лилиан Бетанкур, входила в рейтинг Forbes с 1987 года и удерживала звание богатейшей женщины мира 14 лет подряд до 2001 года. В год своей смерти - 2017 - она также была лидером списка.