Экономика

Фирменные магазины «Деревня Соловьи»: Блины - есть!

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Широкая Масленица: кружевными румяными блинчиками на этой неделе балуют себя даже те, кто обычно строго считает калории. Еще бы, какая Масленица без блинов! Конечно, лучше напечь блинчиков своими руками. Но темп жизни у большинства из нас такой, что многие предпочитают не терять время у плиты, а купить блины в магазине. Тем более что они зачастую не уступают по вкусу домашним. Например, такие аппетитные и сытные блины с начинкой, как в фирменных магазинах «Деревня Соловьи».

В ассортименте магазинов можно найти блинчики с разной начинкой. На сытный и полезный завтрак рекомендуем фирменные блинчики с ливером. Только представьте, сколько времени и сил отнимает приготовление такого блюда самостоятельно! Зачем лишние хлопоты, если можно все за несколько минут разогреть блинчики, приготовленные по-домашнему вкусно. И домочадцы ваши оценят, поверьте! Главное - не забудьте подать сметану или огуречный соус.

Ну а на обед предложите своим домашним настоящие блинчики с мясом от «Деревни Соловьи». В составе - исключительно натуральные качественные ингредиенты: свинина, лук, соль, перец молотый, мука пшеничная, вода, молоко, сахар. Все то же, что используют хозяйки для того, чтобы напечь блины.

Ну а на ужин - блинчики с субпродуктами! В их составе свиные печень и сердце, мука пшеничная, вода, молоко, сахар, соль, яйца и жареный лук. Пальчики оближешь!

Кстати, если вы все же захотите приготовить блинчики самостоятельно, в фирменных магазинах «Соловьи» вы найдете все самое необходимое: отличное молоко, сочный творог и вкусную сметану от ОАО «Красное знамя»!

Добро пожаловать в магазины «Деревня Соловьи»! С Масленицей!

Адреса магазинов: http://pskovagro.ru/shops/

ул. Народная, у д. 57 (напротив магазина «Магнит»)

ул. Р. Люксембург, д. 11

ул. Коммунальная, рынок Нива

ул. Воровского, Центральный рынок

ул. Я. Фабрициуса, д. 5А (Шайба)

ул. Ижорского батальона, д. 5

Псковский район, д. Соловьи (магазин на территории предприятия)

Дно, ул. Космонавтов, д. 20а (на территории центрального рынка)

Великие Луки, ул. Дьяконова, д. 13

Великие Луки, ул. Первомайская, д. 9