Экономика

Выиграть целую упаковку полезных йогуртов смогут участники нового конкурса от «Прасковьи Молочковой»

В группе «Прасковьи Молочковой» во ВКонтакте стартовал новый конкурс репостов. У участников конкурса есть шанс выиграть целую упаковку полезных йогуртов псковского производителя молочной продукции.

Сразу 6 победителей получат набор йогуртов:

- с персиком

- с черносливом и злаками

- с клубникой

- с вишней

- с лесными ягодами

- классический

Чтобы стать участником, необходимо вступить в группу Прасковья Молочкова, сделать репост ЭТОЙ публикации, закрепить запись у себя на стене и не удалять запись до окончания розыгрыша (запись с розыгрышем должна быть самой первой на вашей стене).

15 марта «Прасковья Молочкова» вручит 6 победителям вкусный набор йогуртов. Всем удачи!