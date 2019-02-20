Выиграть целую упаковку полезных йогуртов смогут участники нового конкурса от «Прасковьи Молочковой»

В группе «Прасковьи Молочковой» во ВКонтакте стартовал новый конкурс репостов. У участников конкурса есть шанс выиграть целую упаковку полезных йогуртов псковского производителя молочной продукции.
Сразу 6 победителей получат набор йогуртов:
- с персиком
- с черносливом и злаками
- с клубникой
- с вишней
- с лесными ягодами
- классический
Чтобы стать участником, необходимо вступить в группу Прасковья Молочкова, сделать репост ЭТОЙ публикации, закрепить запись у себя на стене и не удалять запись до окончания розыгрыша (запись с розыгрышем должна быть самой первой на вашей стене).
15 марта «Прасковья Молочкова» вручит 6 победителям вкусный набор йогуртов. Всем удачи!