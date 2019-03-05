Экономика

Потребление электроэнергии в энергосистеме Псковской области в феврале 2019 года уменьшилось на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» Региональное диспетчерское управление энергосистем Новгородской и Псковской областей (Новгородское РДУ), потребление электроэнергии энергосистемы Псковской области в феврале 2019 года составило 193,7 млн кВт*ч, что на 7% меньше объема потребления февраля 2018 года. Это в основном связано с более высокой температурой наружного воздуха. В феврале 2019 года она составила -0,1°С, что на 8,4°С выше температуры февраля 2018 года.

Выработка электроэнергии электростанциями энергосистемы Псковской области в феврале 2019 года составила 1,5 млн кВт*ч, что на 20,7% меньше, чем в феврале 2018 года.

Потребление электроэнергии в январе - феврале 2019 года составило 422,7 млн кВт*ч, что на 1,2% меньше объема потребления за аналогичный период 2018 года.

Электростанции энергосистемы Псковской области с января по февраль 2019 года выработали 21,4 млн кВт*ч электроэнергии, что на 441,3% больше выработки за аналогичный период 2018 года.

Прием электроэнергии в энергосистему Псковской области по межсистемным линиям электропередачи за январь - февраль 2019 года составил 401,3 млн кВт*ч, в том числе по межгосударственным линиям передано 208,8 млн кВт*ч. В феврале этот показатель составил 192,2 млн кВт*ч, в том числе по межгосударственным линиям передано 96,6 млн кВт*ч.