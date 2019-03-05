Экономика

Псковское УФАС не выявило нарушений при проведении торгов по приватизации «Псковавиа»

Псковское управление федеральной антимонопольной службы не выявило нарушений федерального закона «О защите конкуренции» при проведении торгов по приватизации ОАО «Псковавиа». Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей рассказала руководитель Псковского УФАС Ольга Милонаец.

По ее словам, в ходе рассмотрения заявления, поступившего в антимонопольное ведомство, были проанализированы заявки АО «Аэропорт Сиверский» и ООО «Евросиб Лахта» на соответствие требованиям извещения о проведении конкурса, и нарушений при подаче заявок установлено не было.

Смотрите также Псковское УФАС проверит законность результатов торгов по приватизации «Псковавиа» «В понимании норм п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 9 9 закона о защите конкуренции АО «Аэропорт Сиверский» и ООО «Евросиб Лахта» не образуют одну группу лиц. Кроме того, следует отметить, что действующее законодательство не содержит прямого запрета на участие группы лиц в торгах», - уточнила Ольга Милонаец.

На основании изложенного Псковское УФАС России отказало в возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства по заявлению в связи с отсутствием признаков его нарушения.

Добавим, что в ходе проверки антимонопольного органа установлен факт заключения дополнительного соглашения к договору купли-продажи с изменениями отдельных условий договора. Материалы переданы в прокуратуру Псковской области для проведения проверки на предмет законности такого дополнительного соглашения.

Напомним, 14 сентября 2018 года на официальном сайте www.torgi.gov.ru было опубликовано извещение № 140918/0023673/01 о проведении торгов по лоту № 1 «Акции ОАО «Псковавиа» (номер государственной регистрации 1-01-03176-D) в количестве 33 992 (тридцать три тысячи девятьсот девяносто две) штук, номинальной стоимостью 100 рублей каждая, составляющие 75% минус одна акция уставного капитала общества. Начальная цена продажи имущества - 49 600 000 рублей.

Торги проводились на основании распоряжения администрации Псковской области от 13 сентября 2018 № 414-р «Об условиях приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Псковской области».

На участие в торгах было подано две заявки: от АО «Аэропорт Сиверский» и ООО «Евросиб Лахта». Обе организации признаны участниками конкурса. Согласно протоколу №2 от 18 октября 2018 года об итогах конкурса, победителем признано АО «Аэропорт Сиверский» с ценой предложения 55 000 000 рублей.

25 октября 2018 года между КУГИ Пскова и АО «Аэропорт Сиверский» заключен договор купли-продажи акций ОАО «Псковавиа» №1.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, учредителем АО «Аэропорт Сиверский» является ЗАО «Евросиб СПБ-Тс» (генеральный директор – Кирилл Смирнов). Управляющей компанией ООО «Евросиб Лахта» является АО «Евросиб-Авто-УК», учредитель с долей 100 % - АО «Евросиб-Авто-УК».