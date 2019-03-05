Экономика

Псковстат: Как изменились цены на продукты к Масленице

Идет масленичная неделя, в течение которой принято печь блины - символ Масленицы.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковстате, средние потребительские цены и их изменение по Псковской области на продукты, которые используются для выпечки блинов, а также с которыми подают блины, были следующими (на начало масленичной недели текущего и прошлого года):

За период с 12 февраля 2018 года по 4 марта 2019 года (от начала одной масленичной недели до начала другой) больше всего из продуктов для приготовления блинов подорожали сахар-песок и яйца, меньше всего – молоко.

Из продуктов, используемых для начинок к блинам, больше всего подорожали капуста и куры. Отмечено снижение цен на свинину.