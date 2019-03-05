Экономика

В России по итогам 2018 года выросла доля убыточных организаций

Доля убыточных организаций в России по итогам минувшего года увеличилась на 1,1 процентного пункта к предыдущему году, достигнув 27,4%. Такие данные приводятся в материалах федеральной службы государственной статистики. Об этом сообщает «Росбалт».

Как отмечает Росстат, сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций в действующих ценах составил в 2018 году 13 трлн 797,2 млрд рублей против 9 трлн 412,4 млрд рублей годом ранее.

Напомним также, что консенсус-прогноз независимых аналитиков, опрошенных ранее Высшей школой экономики (ВШЭ), предполагает рост ВВП России в 2019 году на 1,3%, констатировал в конце февраля заместитель директора института «Центр развития» ВШЭ Сергей Смирнов в обзоре «Комментарии о государстве и бизнесе». Таким образом, ожидания на текущий год ухудшились на 0,1 процентного пункта по сравнению с консенсус-оценкой трехмесячной давности.

Следовательно, неожиданно высокая официальная оценка роста российской экономики - на 2,3% в 2018 году - не привела к росту оптимизма среди независимых экспертов.

Тем временем в стране продолжает стагнировать малый бизнес, а количество малых и средних компаний сокращается со скоростью 6-7% в год. При этом формальный годовой рост численности (плюс 0,03% до 6,04 млн организаций) субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), зафиксированный федеральной налоговой службой РФ на 10 января 2019 года, был обеспечен увеличением количества микропредприятий, где заняты до 15 человек. Их в реестре МСП по-прежнему подавляющее большинство - 95,5%, сообщала ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на исследование института комплексных стратегических исследований.

Более того, констатировало издание, падение численности организаций МСП зафиксировано в 57 субъектах РФ.