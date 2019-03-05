Экономика

Предложения псковских фермеров поддержали на съезде АККОР в Москве

Фермеры Псковской области вернулись с юбилейного съезда Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) с надеждой на позитивные сдвиги в развитии села. Об этом сообщается на сайте региональной Торгово-промышленной палаты со ссылкой на президента ассоциации «Псковский фермер», доктора сельскохозяйственных наук Александра Конашенкова.

В ходе съезда псковские фермеры выступали на пленарном заседании и провели личные встречи с руководителями Минсельхоза России, депутатами Госдумы и членами Совета Федерации, курирующими развитие сельского хозяйства в стране.

Еще накануне поездки в столицу в администрации Псковской области прошла рабочая встреча актива «Псковского фермера» с вице-губернатором Нинель Салагаевой и главой регионального госуправления сельского хозяйства Николаем Романовым. Крестьяне и руководители области обсудили пакет инициатив, с которым фермерское сообщество выходило на съезд АККОР, и договорились о совместной позиции по целому ряду предложений, адресованных Минсельхозу и законодателям.

В первую очередь, «Псковский фермер» добивается пересмотра системы поддержки сельхозпроизводителей, чтобы основным ее видом стала несвязанная погектарная поддержка. «Ее необходимо просчитать для каждого региона, чтобы в среднем она составляла около 10 тыс. рублей на гектар, причем крестьяне должны иметь возможность получать эти деньги в начале года к старту весенней посевной», - отмечает Александр Конашенков.

По мнению, псковских аграриев, гранты, выделяемые молодым фермером, должны быть такого размера, который позволит не разово закрыть какую-то потребность, а даст возможность организовать полноценное работоспособное хозяйство. Причем параллельно с грантовой системой должна открыться и возможность получения долгосрочного кредита на развитие фермы.

Псковские фермеры предложили также отменить положение об обязательном создании рабочих мест начинающим фермером в год получения гранта. «Крестьянин уже и так создал рабочее место себе и своей семье. Не заработав ни копейки, он уже платит налоги, причем первый доход получает только на третий-четвертый год работы. В таких условиях дополнительная рабочая сила не нужна, особенно если речь идет о создании современного технологичного хозяйства. На практике же в большинстве случаев молодые фермеры вынуждены придумывать рабочие места и платить отчисления государству, что негативно сказывается на развитии фермерского хозяйства»,- считает Александр Конашенков.

Особое внимание, по его словам, должно быть уделено семейным фермам , как наиболее перспективным именно для развития сельских территорий и возрождения сельского уклада жизни. Сумму собственных средств, вносимых семейной фермой при получении гранта, необходимо снизить с 40 до 20%.

Большой проблемой остается получение фермерами льготных инвестиционных кредитов - зачастую хозяйства сталкиваются с затягиванием выдачи кредита по льготной ставке. В то же время, по коммерческой ставке кредиты оформляются быстро.

Делегаты «Псковского фермера» особо заострили внимание на необходимости устранения противоречий в законах и нормативных актах, связанных с выделением земли в собственность фермерским хозяйствам.

«Предложения ассоциации «Псковский фермер» были поддержаны съездом АККОР, а часть из поставленных на съезде вопросов была тут же взята в работу», - сообщил Александр Конашенков.