Экономика

Михаил Ведерников: Показатели промышленных компаний Псковской области нередко впереди общероссийских

Показатели промышленных компаний Псковской области нередко впереди общероссийских, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на совещании по вопросу реализации механизма государственной поддержки организаций.

«Наши промышленные компании поддерживают положительную динамику в отрасли. Причем их показатели нередко впереди общероссийских. Так, по стране индекс промышленного производства в текущем году составил 101%, а у нас уже 104,4 %, - сообщил Михаил Ведерников.

И все-таки, по его мнению, у региона есть возможность эти показатели увеличить. «Президент в своем послании Федеральному Собранию поставил первоочередной задачей повышение производительности труда и, как следствие, увеличение несырьевого экспорта более чем в полтора раза за 6 лет. Для Псковской области это задача в 147 миллионов долларов из текущих 75. Стоит подчеркнуть, что никто из нас не заинтересован в бездумном раздувании производства для достижения формальных показателей. Нам нужны современные безопасные, в первую очередь, с экологической стороны, производства», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Напомним, совещание по вопросу реализации механизма государственной поддержки организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности в рамках регионального проекта «Промышленный экспорт», прошло 12 марта под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Кроме того, на этом совещании, где присутствовало около 40 представителей предпринимательского сообщества региона, Михаил Ведерников отметил, что региональный проект «Промышленный экспорт» нужен для того, чтобы оказать широкую поддержку предприятиям, которые производят свою продукцию для внешних рынков.