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Экономика

Андрей Сукманов: Псков давно идет не по пути уменьшения числа ларьков, а по пути улучшения качества их работы

12.03.2019 14:05|ПсковКомментариев: 0

Около 400 нестационарных объектов торговли установлено в настоящее время на территории Пскова. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове начальник отдела потребительского рынка и услуг администрации Пскова Андрей Сукманов.

Он напомнил, что по состоянию на 2011 год в городе было примерно 540 - 560 ларьков, их инвентаризация позволила выявить самовольно установленные объекты нестационарной торговли и ларьки неэстетичного внешнего вида. «На сегодняшний день в городе установлено примерно 400 нестационарных торговых объектов. Эта цифра колеблется ежегодно на уровне ± 10 - 15 ларьков. Что-то убирается, что-то открывается, меняется специализация торговых объектов», - пояснил гость студии.

По его мнению, на сегодняшний день того количества ларьков, что есть, вполне достаточно.

«Пока этого хватит. Надо привести в нормальный вид и функционирование то, что есть», - заметил Андрей Сукманов.

«Мы давно в администрации идем не по пути уменьшения числа ларьков, а по пути улучшения качества этих объектов, улучшения их внешнего вида, оборудования, улучшению подходов к работе, - добавил он. - Например, когда павильон закрыт большую часть времени - это разве бизнес? Это место можно освободить и дать тому предпринимателю, который готов работать».

В свете недавней инициативы Минпромторга возродить в стране торговые ларьки и палатки гость студии отметил, что интерес к такому формату ведения бизнеса со стороны псковских предпринимателей есть - они приходят в потребительский отдел за консультациями. Но при этом многие вынуждены закрывать свои торговые объекты, не выдерживая конкуренцию с торговыми сетями.

Теги: #эхо москвы в пскове #торговля #Эхономика
Источник: Псковская Лента Новостей
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