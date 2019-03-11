Экономика

Губернатор разъяснил специфику государственной поддержки промышленных предприятий Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников разъяснил специфику государственной поддержки промышленных предприятий региона, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности в рамках регионального проекта «Промышленный экспорт». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об особенностях такой помощи губернатор рассказал на совещании по вопросу реализации механизма государственной поддержки организаций.

«Промышленным организациям будут субсидироваться процентные ставки по кредитам для вывода продукции на экспорт. Эту поддержку могут получить компании, которые запустят корпоративные программы повышения конкурентоспособности, направленные на увеличение объема производства и реализации продукции, - отметил Михаил Ведерников. - В феврале был определен порядок формирования единого списка организаций, которые эти программы организуют. Эти компании смогут получить доступ к финансированию экспортных продуктов, включая страхование кредитов и возможность использовать широкую линейку банковских инструментов. В приоритете будут продукты по организации российских производств за рубежом и экспортные отделы предприятий на территории страны».

Кроме того, губернатор региона добавил, что до 2024 года общий объем федерального финансирования этого направления - 361 миллиард рублей. Реализацию этого механизма государственной поддержки будут координировать в регионе заместитель губернатора Псковской области по экономике и инвестициям Нинель Салагаева и председатель государственного комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев.

«Поэтому мы должны хорошо знать все ваши предложения и пожелания, чтобы иметь возможность вынести их на федеральный уровень и отстаивать там», - обратился к собравшимся Михаил Ведернков.

Напомним, это совещание по вопросу реализации механизма государственной поддержки организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности в рамках регионального проекта «Промышленный экспорт», прошло 12 марта под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. На совещании присутствовало более 40 представителей предпринимательского сообщества Псковской области.