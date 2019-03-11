Экономика

В ближайшее время власти Пскова начнут расторгать договоры с предпринимателями, которые не привели ларьки в надлежащий вид

Администрация Пскова «собирается с духом», чтобы расторгнуть договоры с предпринимателями, которые в установленные сроки не привели свои ларьки в надлежащий внешний вид, утвержденным Градсоветом. Как сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове начальник отдела потребительского рынка и услуг администрации Пскова Андрей Сукманов, с внешним обликом псковских ларьков есть проблемы.

«Большинство предпринимателей, которые обратились к нам за заключением договора на 7 лет, подписали обязательство привести внешний вид своих объектов в нормативный вид, утвержденный Градсоветом. В центре города уже есть такие павильоны. Но они появляются не так быстро, как нам хотелось бы и как нам обещали предприниматели», - рассказал Андрей Сукманов. По его словам, в администрацию Пскова поступило много обращений от предпринимателей перенести сроки, к которому им надо привести ларьки в нормальный вид, с 1 декабря 2018 года до 1 марта - 1 апреля. «Однако принято решение, что администрация города собирается с силами и духом, выезжает комиссионно на нестационарные торговые объекты, и с теми, кто не привел их облик в соответствие, мы будем вынуждены расторгнуть договоры», - подчеркнул гость студии.

Пока, по его словам, хозяева ларьков не спешат приводить свои объекты в порядок. «По центру города еще видно какое-то движение, а на периферии они как были страшными сараями, так и остались», - констатировал Андрей Сукманов. Зато, по его словам, в лучшую сторону в последнее время меняется облик ларьков в районе вокзала. «Раньше там спали бомжи и грязи было много, а сейчас мы такого не видим. Работа ведется в плановом порядке. Понятно, что с приходом теплой весны мы верх архитектурной мысли там не увидим, но увидим нечто аккуратное и чистое - такое стремление у нас и было изначально», - пояснил начальник отдела потребительского рынка администрации Пскова.

Новая схема размещения нестационарных торговых объектов Пскова, по его словам, теперь является бессрочной, в нее можно вносить изменения, убирая ненужные объекты и добавляя новые. При этом договоры на размещение ларьков с предпринимателями заключаются без оформления земельных отношений. Раньше на оформление этих бумаг предприниматели могли тратить по полгода, заметил Андрей Сукманов. А подавляющее большинство, по его словам, и вовсе не имели договоры аренды земли. «Мы в свое время выявили в городе 440 нестационарных торговых объектов, которые имеют под собой законодательную базу, и только у 40 из них имелись договоры аренды земельного участка. А 400 стояли просто так», - рассказал Андрей Сукманов.

«Сегодня у нас заключаются договоры на размещение по ста процентам ларьков, и мы готовы их продлевать, если договорные обязательства будут исполняться и с нашей, и с их стороны, в частности, предпринимателям надо вовремя вносить плату за размещение, не нарушать права потребителей, убирать прилегающую территорию и содержать объект в нужном виде», - пояснил гость студии.

Также он выразил надежду, что в скором времени изменится ситуация по рынку «Магеллан». «Проект внешнего вида, предложенный владельцами рынка, находится на обсуждении в администрации Пскова, и к какому-то знаменателю мы придем. Они готовы менять вид на тот, который устроит и администрацию, и горожан», - отметил Андрей Сукманов, признав, что решение вопроса по изменению внешнего облика «Магеллана» действительно затянулся.

«Хочется стать катализатором процесса, чтоб никто не забыл, что это не шутки. Мы если договариваемся, то мы держим свое слово. И предприниматели должны держать. Пообещал улучшить внешний облик - держи слово», - заключил гость студии.