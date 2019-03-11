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Экономика

Промышленники Псковской области смогут с 1 апреля участвовать в проекте государственного финансирования - условия подачи заявки

12.03.2019 17:39|ПсковКомментариев: 0

С 1 апреля 2019 года промышленные предприятия Псковской области смогут подать заявку на отбор на участие в национальном проекте «Международная кооперация и экспорт». Этот проект предполагает льготное финансирование для каждой компании, которая запустит подходящую корпоративную программу повышения конкурентоспособности, направленную на увеличение объема производства и реализации продукции, и выведет свою продукцию на экспорт.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом 12 марта, на совещании по вопросу реализации механизма государственной поддержки организаций, сообщил председатель государственного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев.


«С 1 апреля стартует как федеральный отбор по проекту, так и региональный. За первые 10 суток мы уведомим тех, кто готов участвовать в программе, - а это уже около 50 предприятий. В течение 45 дней можно будет подать заявку. Сделать это надо в уполномоченный орган, в наш комитет, - отметил Андрей Михеев. - Чтобы региональному производителю попасть в отборочный этап, нужно просто быть зарегистрированным на территории субъекта РФ. Примечательно, что участниками начального этапа могут быть и участники промышленных кластеров»

На региональном уровне отбор будет производиться государственным комитетом по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области. На федеральном - Российским экспортным центром. Оттуда информация о подходящих кандидатах и их программах повышения конкурентоспособности направится в Министерство промышленности и торговли (Минпромторг) РФ, которое сформирует единый перечень тех, кто поддержку. Если Минпромторг подпишет программу повышения конкурентоспособности, то возможный для предприятия процент снижения кредитной ставки - 4,5 %

«Чтобы пройти отбор, у предприятия не должно быть задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, просроченных задолженностей. Кроме того, компания не должна быть офшорной и в течение последних 3 лет не должна была находиться в процессе ликвидации или банкротства, - добавил председатель комитета. - Кроме того, нужно будет подтвердить производство продукции на территории РФ».

Получить заключение, подтверждающее изготовление на территории России, можно с помощью федеральных уполномоченных органов, Торгово-промышленной палаты Псковской области.

«Следующее. В вашей программе повышения конкурентоспособности необходимо отразить сроки и цели. Срок ее реализации не должен превышать 5 лет. Целью же может быть модернизация производства, но конечный показатель - вывод продукции на экспорт. Так что нужно будет определить приоритетные внешние рынки, на которые вводить продукцию. В приоритете - машиностроение, металлургия, химическое производство, лес, но это не весь перечень, -  продолжил Андрей Михеев. - Безусловно, государство оценивает эффективность своей поддержки, поэтому ставит необходимые условия».

Одним из таких условий, со слов председателя комитета, является необходимость того, чтобы каждый рубль, полученный с поддержки, обеспечил не менее 16 рублей экспортной выручки.

«Наказание, которое при невыполнении этого условия будет грозить компании, пока рассматривается. Возможно, сделают так, что такое предприятие будет выплачивать кредит не по сниженной ставке, а по полной», - предположил председатель комитета.

У проекта «Международная кооперация» - 3 направления финансирования, рассчитанного до 2024 года: 361 миллиард рублей пойдет на субсидирование процентных ставок по кредитам, 21 миллиард - на проходящие за рубежом мероприятия, способствующие продвижению российской продукции на зарубежных рынках, 15 миллиардов - на субсидирование транспортных расходов.

«Основной объем средств, 327 миллиардов рублей, пойдет через коммерческие банки. Примечательно, что в проекте могут участвовать и региональные банки. Их представителей мы тоже проинформируем в ближайшее время», - заключил Андрей Михеев.

По всем вопросам о проекте «Международная кооперация и экспорт» можно обращаться государственный комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области.

Теги: #ведерников #поддержка #михаил ведерников #экономика #администрация Псковской области #комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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