Приобрести сметану и молоко от «Прасковьи Молочковой» со скидками предлагают магазины «Дикси»

Продуктовые магазины федеральной сети «Дикси» предлагают воспользоваться выгодным предложением от торговой марки «Прасковья Молочкова».
До 21 марта во всех магазинах «Дикси» сметана «Прасковья Молочкова» жирности 15% (стакан 0,4 кг) продается со скидкой. Только сейчас - выгодная цена на любимый продукт составляет всего 56,90 рублей.
Популярное у многих псковичей молоко «Прасковья Молочкова» 2,5%-ной жирности в бутылке (упаковка ПЭТ, 0,9 кг) также можно приобрести со скидкой - за 49,90 рублей. Акция продлится до 21 марта.