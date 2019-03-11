Экономика

Творог, сметана, молоко: идем за скидками на «Прасковью Молочкову» в «Империал»

До конца марта во всех магазинах торговой сети «Пчелка», в том числе в ГМ «Империал» действуют скидки на часть продукции «Прасковья Молочкова» от местного производителя - Псковского городского молочного завода.

Например, стоимость сметаны жирностью 20% (стакан 0,4 кг) сейчас составляет 66 рублей (прежняя цена - 81 рубль).

Порадуются скидкам и любители творога «Прасковья Молочкова». До конца марта в магазинах сети «Пчелка» 5%-ный творог (пленка, 0,18 кг) можно приобрести за 42 рубля (старая цена 51 рубль).

Молоко «Прасковья Молочкова» (жирность 2,5%, упаковка бутылка ПЭТ, 0,9 кг) обойдется вам при покупке в магазинах «Пчелка» в 53 рубля (обычная цена 64 рубля).

Экономить вкусно с «Прасковьей Молочковой»!