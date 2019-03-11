Экономика

Нинель Салагаева: Мы не допустим, чтобы «Псковавиа» само подало заявление о признании себя банкротом

«Мы не допустим, чтобы ОАО «Псковавиа» само подала заявление о признании себя банкротом», - сообщила в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева, комментируя слухи о том, что компания якобы подала в соответствующие органы заявление о банкротстве.

«"Псковавиа" сама документы на банкротство не подаст и не подала. В суде находится одно из требований о признании предприятия банкротом. Сумма требований очень незначительна - порядка 6 млн рублей. Дело это длительное, и других требований у нас пока нет. И мы не допустим, чтобы "Псковавиа"сама подала на себя о признании себя банкротом», - заявила Нинель Салагаева.

Также она опровергла информацию о том, что инвестор, который приобрел контрольный пакет акций «Псковавиа», что-то поменял задним числом в документах. «Такого нет. Мало того, договор публичный, никто не может поменять его задним числом. Наверное, могут быть дополнительные условия, которые могут быть подкреплены допсоглашением», - сказала вице-губернатор.