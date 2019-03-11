Экономика

Политику менеджмента ОЭЗ «Моглино» подвергла критике Нинель Салагаева

Политику менеджмента ОЭЗ «Моглино» подвергла критике заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

По ее словам, особая экономическая зона - инструмент развития территорий, который при умелом использовании может быть эффективным. «Наша особая экономическая зона не такая уж и древняя, чтобы сказать, что она себя изжила и является неэффективной. Ей всего 6 лет, - полагает гостья студии. - Почему она не дала ожидаемых результатов и того, что могла бы принести? Я считаю, что была неправильная политика менеджмента, которая сводилась к тому, что «сначала мы строим инфраструктуру, а потом привлекаем инвесторов». Эти работы надо было запараллелить».

«Все направились на создание инфраструктуры, а потом уже стали привлекать инвесторов. Это было неправильно изначально», - заключила Нинель Салагаева.

Напомним, вице-губернатор в начале текущего года была назначена куратором ОЭЗ «Моглино» и председателем Совета директоров особой экономической зоны. Это решение для нее «было неожиданным, как и для многих». В таком статусе Нинель Салагаева намерена заниматься наполнением «Моглино», привлечением резидентов и выведением его на новым уровень эффективности.

И.о. генерального директора ОЭЗ «Моглино» назначен Олег Бедских. Кто возглавит ОЭЗ без приставки «и.о.», будет известно в ближайшее время, заключила гостья студии.