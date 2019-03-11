Экономика

Нинель Салагаева: Нереализованные, спящие резиденты «Моглино» не нужны

С некоторыми резидентами, которые ранее заявили о своем желании развивать производство на территории ОЭЗ «Моглино», придется попрощаться. Об этом сообщила в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева.

По ее словам, на данный момент резидентов, с которыми подписаны соглашения, 12. Два из них уже реализуют свои проекты и продукцию.

«Мы со всеми резидентами будем встречаться, актуализировать их инвестиционные обязательства и, к сожалению, с рядом из них нам придется проститься. Нереализованные, спящие резиденты нам не нужны», - заявила Нинель Салагаева.

Скольким резидентам предстоит сказать «до свидания», по ее словам, сказать сложно. «Все будет зависеть от их инвестиционных планов. Они пока находятся в разных стадиях. Кто-то прорабатывает проект, у кого-то проект на выходе, у кого-то на экспертизе. У многих идет срыв сроков», - заключила вице-губернатор.