Экономика

Железнодорожный хаб построят рядом с ОЭЗ «Моглино»

Железнодорожный логистический хаб построят рядом с ОЭЗ «Моглино». Об этом сообщила в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева.

«Железнодорожный хаб будет. Он будет примыкать к площадке «Моглино-2», где будет располагаться завод «Титан-Полимер». Вопрос находится в работе, в активной стадии, был ряд совещаний по уточнению параметров проекта», - сообщила гостья студии.

По ее словам, хаб позволит разгрузить Рижское шоссе и другие прилегающие трассы от грузового автотранспорта, который будет курсировать в районе особой экономической зоны и неизбежно разбивать дорожное покрытие.