Экономика

Количество безработных великолучан сократилось в начале 2019 года

Среднесписочная численность работающих в организациях Великих Лук на начало января 2019 года составила по крупным и средним организациям 27 906 человек или 102,3 % к аналогичному периоду 2018 года». Об этом на общегородском совещании в администрации Великих Лук сообщила и.о. главы администрации Юлия Ярышкина. Она отметила, что численность безработных по состоянию на 31 января составила 290 человек, уровень регистрируемой безработицы – 0,58 %. Это меньше показателя 2018 года, когда на 31 января число безработных было 368 человек, а уровень регистрируемой безработицы равнялся 0,71 %.

В целом, как следовало из доклада исполняющей обязанности главы администрации Великих Лук, за рассматриваемый период 2019 года экономическая ситуация в городе характеризуется относительно стабильным положением в ведущих секторах экономики.