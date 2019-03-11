Экономика

Промсвязьбанк предлагает рефинансирование кредитов предпринимателям

Промсвязьбанк запустил специальную программу для предпринимателей «Кредит на кредит». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в банке, теперь бизнес может рефинансировать действующие кредитные обязательства под более низкий процент. Срок кредитования до 120 месяцев (10 лет). При этом можно выбрать либо кредит, либо кредитную линию с лимитом выдачи или кредитную линию с лимитом задолженности.

Важные условия: рефинансировать задолженность можно только других банков. Сумма кредита до 250 млн руб.

При рефинансировании кредитов в Промсвязьбанке, предприниматель получает средства для погашения не только основного долга, но и начисленных процентов и иных платежей, необходимых для досрочного погашения кредита стороннего банка (кроме просроченной задолженности). Залогом может выступать имущество, которое является обеспечением по уже действующему кредиту в стороннем банке.

«Мы понимаем, что бизнесу всегда нужны деньги на развитие, поэтому размер кредита может превышать текущую задолженность в другом банке, чтобы дополнительные средства вы могли направить на развитие бизнеса», - прокомментировала Региональный директор ОО «Псковский» Санкт-Петербургского филиала ПАО «Промсвязьбанк» Валентина Нефедова.

Если рефинансирование предоставляется в виде кредитной линии, то первые её транши должны быть направлены строго на рефинансирование, последующие транши, уже можно использовать на различных цели: закупка товарно-материальных ценностей, расчеты с поставщиками и подрядчиками, инвестиции в приобретение или модернизацию оборудования, приобретение или ремонт недвижимости или автотранспорта, а также для проведения рекламной кампании и финансирование прочих операционных расходов.

Продукт не только поможет оптимизировать размеры ежемесячных платежей, но и получить дополнительные более дешевые «деньги» для развития бизнеса. Подробнее ознакомиться с условиями программы можно на сайте Банка.

Или обратившись в Операционный офис «Псковский» Санкт-Петербургского филиала ПАО «Промсвязьбанк» по адресу, г. Псков, ул. Некрасова, д. 38/25, либо по телефонам 8(8112)790283, 8(8112)790201, 8(8112)790285.