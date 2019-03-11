Экономика

Российские экономисты не увидели зависимости инфляции от НДС

НДС в размере 20% перестал разгонять инфляцию, сообщают «Известия» со ссылкой на отчет Минэкономразвития РФ «Картина инфляции». Так, в феврале увеличение стоимости товаров и услуг замедлилось с 1% (в январе) до 0,4%.

Как отмечается в «Картине инфляции», рост цен на непродовольственные товары (за исключением подакцизной продукции) затормозился в феврале примерно вдвое - с 0,58% (в январе) до 0,31%.

Заметнее всего рост цен замедлился на товары длительного пользования, к которым относятся легковые автомобили, средства связи и телерадиотовары.

По данным аналитиков, оценить влияние НДС на темпы инфляции можно будет не раньше середины 2019 года. В связи с этим они не видят предпосылок для снижения ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров Центробанка.