Администрация Псковской области заказала услугу по привлечению невозобновляемой кредитной линии за 175 млн рублей

Государственный комитет по закупкам Псковской области разместил 14 марта на сайте госзакупок заказ на оказание услуг по привлечению невозобновляемой кредитной линии с лимитом выдачи - 1 миллиард рублей. Начальная цена заказа - 175 миллионов рублей. Цена контракта включает расходы на процентные платежи за пользование кредитом. В документации заказа указано, что процентная ставка за пользование кредитом должна не превышать 8,75 % годовых, а срок действия этой кредитной линии должен быть 2 года, со дня осуществления выборки по государственному контракту.
Выдача полной суммы кредита производится в течение 90 дней, с даты заключения государственного контракта в пределах свободного остатка лимита. Остальные подробности можно узнать на сайте госзакупок.
Дата окончания подачи заявок - 1 апреля. Дата проведения аукциона - 5 апреля. Услуги представляют собой предоставление кредитов финансовыми организациями юридическим лицам.