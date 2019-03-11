Экономика

Внутренние железнодорожные ветки «Технополиса» в Пскове значительно облегчат работу бизнеса

Три железнодорожные внутренние ветки «Технополиса» в Пскове позволяют перемещать вагоны вдоль всей территории парка собственным тепловозом, что является серьезном преимуществом в выборе площадки.

В «Технополисе» есть все необходимые для успешной работы сети электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения.

Вся территория оборудована асфальтовым покрытием, а универсальная схема перемещения позволяет осуществлять подъезд большегрузного трактора к каждому из резидентов парка.

На всей территории парка ведется общий режим охраны и видеонаблюдения с контролем за вывозом материальных ценностей. Также обеспечено предоставление услуг ТКС на территории.

Стоит добавить, что сам «Технополис» находится в одном из самых удобных районов города Пскова, на пересечении транспортных магистралей - на улице 128-й Стрелковой дивизии, дом 6.

По любым вопросам можно обратиться по телефону 8-911-693-00-06 или в официальной группе «ВКонтакте» или «Фейсбуке».