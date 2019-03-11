Экономика

Санитарные зоны ОЭЗ «Моглино» и птицефабрики «Назия» могут пересечься

Возможное пересечение защитных санитарных зон резидентов особой экономической зоны «Моглино» и действующей птицефабрики «Назия» стало предметом дискуссии на пресс-конференции, посвященной строительству завода «Титан-Полимер» на территории ОЭЗ.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в ходе обсуждения прозвучало, что санитарная зона птицефабрики составляет около 1 км и покрывает часть площадки «Моглино», что может привести либо к невозможности реализации на некоторых участках инвестпроектов, либо к закрытию агропредприятия.

Однако и.о. генерального директора ОЭЗ «Моглино» Олег Бедских уточнил, что санитарная зона птицефабрики «Назия» пока не установлена. По его словам, попытки ее установить предпринимались, но пока не увенчались успехом. При этом он подчеркнул, что на самой территории «Моглино» наложение санитарных зон исключается. В частности, Олег Бедских заверил, что пищевые и фармацевтические производства будут достаточно удалены от химзавода. «Никакой угрозы для существования пищевого и фармацевтического кластера не наблюдается», - заявил он.

При этом Олег Бедских затруднился ответить на вопрос, что будет делать руководство ОЭЗ «Моглино», если у «Назии» все-таки будет установлена санитарная зона в 1 км, которая в этом случае частично затронет площадку особой экономической зоны.

На помощь к нему пришел председатель Совета директоров АО «ГК «Титан», ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» Михаил Сутягинский. «30 лет я занимаюсь производством такого типа, в группе компаний «Титан» есть агроблок. В том числе, проект птицефабрики. Я уверяю вас, что установленную санитарную зону можно минимизировать, если провести ряд мероприятий. Маленькая подсказка - соберите инициативную группу и сделайте биогазовые станции», - предложил он.

В то же время Михаил Сутягинский отметил, что количество создаваемых рабочих мест на псковском заводе «Титан-Полимер» и смежных производствах покроет возможный негативный эффект от сокращения штата работников «Назии» в случае закрытия птицефабрики.

Кроме того, он удивился, что при наличии птицефабрики первого класса опасности, псковичи высказывают опасения по поводу появления завода второго класса опасности, который в последующем может стать предприятием третьего класса опасности.