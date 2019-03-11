Экономика

Генконсул Норвегии предложил провести в Псковской области Дни культуры северных стран

Генеральный консул Норвегии в Санкт-Петербурге Даг Малмер Халворсен предложил провести в Псковской области Дни культуры северных стран. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе администрации Псковской области. Генконсул Норвегии сделал это предложение 14 марта, в администрации Псковской области, на встрече с первым заместителем губернатора Верой Емельяновой. На этой встрече стороны обсудили возможные направления сотрудничества и наиболее перспективные сферы взаимодействия региона и Норвегии.

«Мы стараемся использовать все возможности для поддержки международных контактов с нашими иностранными партнерами по различным ключевым вопросам. Мы открыты для сотрудничества и обладаем огромным потенциалом развития по таким направлениям как промышленность, сельское хозяйство, транспортно-логистический и лесопромышленный комплекс, а также заинтересованы в развитии гуманитарных контактов», - подчеркнула Вера Емельянова и акцентировала внимание норвежской стороны на сферах культуры и туризма, которые являются одними из приоритетных в программе социально-экономического развития.

Вера Емельянова также рассказала генконсулу об инвестиционных условиях в регионе, познакомила с возможными мерами поддержки и сопровождения, которые Псковская область готова предоставить инвесторам.

В свою очередь Даг Малмер Халворсен подтвердил заинтересованность в развитии двусторонних контактов, отметив, что внимательно следит за ситуацией в Псковском регионе. «Видно, что область ведет активную работу по экономическому развитию, для бизнеса созданы хорошие условия. Перспективное направление и туризм - в регионе много достопримечательностей», - подчеркнул генконсул. Отдельно он остановился на возможностях реализации на территории региона норвежских проектов по рыборазведению.

В рамках встречи стороны обсудили направления развития деловых контактов, проведения совместных бизнес-миссий презентаций инвестиционного потенциала.

«Готовы оказывать содействие на любом доступном нам уровне», - заключила Вера Емельянова.