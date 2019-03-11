Экономика

В Минтруда подсчитали расходы на демографические инициативы в 2020 году

На реализацию инициатив в сфере демографического развития, по предварительным оценкам, потребуется 50 млрд рублей в бюджете на 2020 год. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на РИА «Новости» и пресс-службу Минтруда и социальной защиты.

Как отмечается, речь идет о снижении налоговой нагрузки на семью, уменьшении ставок по ипотеке, а также о погашении ипотечного кредита семьям, в которых рождается третий и последующий ребенок.

«По предварительным расчетам на эти цели в бюджете 2020 года потребуется предусмотреть более 50 млрд рублей», — отметили в Минтруда.