Экономика

В России в Фонд президентских грантов поступило около 9 тысяч проектов от свыше 7 тысяч НКО

В Фонд президентских грантов поступило 9 011 проектов от 7 760 некоммерческих организаций из всех регионов страны. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе Фонда президентских грантов. Прием заявок на первый в 2019 году конкурс на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества завершился 15 марта 2019 года.

Так, самыми активными, исключая Москву и Санкт-Петербург, стали некоммерческие организации Волгоградской области - они подали 419 проектов. На втором месте - Республика Татарстан, из которой поступило 395 проектов, на третьем - Республика Башкортостан с 268 инициативами.

Больше всего грантов некоммерческие организации запрашивают в группе от 500 тысяч до 3 млн рублей. Таких проектов - 53 %. Заявок на сумму до 500 тысяч рублей - 30 %.

Традиционно самое популярное грантовое направление среди участников конкурса - «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни», по нему представлено 17 % проектов, 13 % проектов подано по направлению «Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения», еще 12 % - по направлению «Поддержка проектов в области культуры и искусства».

В первую волну приема заявок Фонд президентских грантов провел 20 образовательных мероприятий. В них приняли участие 1845 человек.

Итоги конкурса будут подведены и опубликованы до 1 июня 2019 года. Поддержанные проекты смогут стартовать с 1 июля.

В 2019 году подать заявки также можно будет с 10 июня по 31 июля (на второй конкурс 2019 года) и с 14 октября по 25 ноября (на первый конкурс 2020 года).

Напомним, по итогам двух конкурсов, между некоммерческими организациями будет распределено до 8 миллиардов рублей.