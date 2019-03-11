Экономика

Правительство может пересмотреть ставки неналоговых платежей для бизнеса

Ставки по ряду неналоговых платежей для бизнеса могут быть пересмотрены.

Все платежи, связанные с государственными реестрами, должны устанавливаться в Налоговом кодексе (НК) как государственные пошлины, считают в Минфине.

Однако при их переносе в налоговое законодательство необходимо проанализировать экономическую обоснованность нынешних размеров платы и скорректировать их.

Директор департамента доходов Минфина Елена Лебединская рассказала «Известиям», что ведомствам придется скорректировать размер некоторых сборов до справедливого уровня, а часть из них и вовсе исключить.

При этом Лебединская не стала указывать, какие конкретно платежи вызывают у ведомства наибольшие сомнения, сославшись на соображения межведомственной этики.

По ее словам, министерство попросило отраслевые ведомства предоставить расчеты и обоснования, на которые они опираются при принятии решения о размере платы за те или иные действия с госреестрами.

Ревизия, проведенная рабочей группой, состоящей из представителей правительства и бизнеса, показала, что стоимость схожих услуг может отличаться в несколько раз.