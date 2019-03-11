Экономика

Социальные пенсии с 1 апреля проиндексируют на 2%

Российское правительство индексирует социальные пенсии на 2% с 1 апреля. Об этом пишет «Деловой Петербург». Соответствующее постановление премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано на портале правовой информации в понедельник, 18 марта.

«Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2019 года социальных пенсий в размере 1,02», — говорится в постановлении.

Ранее Минтруд России сообщил, что индексация социальных пенсий на 2% позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти 4 млн пенсионеров.

Как сообщали ранее в министерстве, средний размер социальной пенсии после индексации увеличится до 9266 рублей.