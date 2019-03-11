Экономика

Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с директором завода «СпецТрансКом» Андреем Папчуком

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Эхономика», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии - директор мусороперерабатывающего завода «СпецТрансКом» Андрей Папчук.

Речь пойдет о ходе реализации реформы по обращению с ТКО, проблемах и противоречиях на старте данной реформы, о диалоге подрядчиков и регионального оператора. Андрей Папчук расскажет, как сегодня выглядит «путь мусора» - от домохозяйства до утилизации, о настоящем и будущем переработки ТКО.

Ведет эфир Константин Калиниченко.

Телефон прямого эфира - 56-73-72.

Трансляция завершена.