Экономика

Зарплату бюджетников с 1 октября проиндексируют на 4,3%

Премьер РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства об индексации зарплаты бюджетников с 1 октября 2019 года на 4,3%. Об этом пишет «Интерфакс».

«Федеральным государственным органам, федеральным государственным учреждениям - главным распорядителям средств федерального бюджета, в том числе в ведении которых находятся федеральные государственные учреждения, принять меры по увеличению с 1 октября 2019 года на 4,3 процента обеспечиваемой за счет средств федерального бюджета оплаты труда работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений», - говорится в распоряжении премьера, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.

Это же распоряжение распространяется на работников федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых осуществляется в соответствии с постановлением правительства РФ от 5 августа 2008 г. № 583 «О введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных, автономных и казенных учреждений и федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных государственных учреждений».

В январе в Минтруде РФ сообщили, что в федеральном бюджете предусмотрены финансовые средства на индексацию фонда оплаты труда работников федеральных государственных учреждений на 4,3% с 1 октября 2019 года.