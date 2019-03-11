Экономика

«Прасковья Молочкова» разыгрывает среди своих подписчиков сладкие новинки - йогурты и творожную пасту

«Прасковья Молочкова» предлагает принять участие в розыгрыше сладких призов-новинок ассортимента - йогуртов и творожной пасты.

Чтобы стать участником, необходимо:

- вступить в группу Прасковья Молочкова,

- сделать репост ЭТОЙ записи,

- закрепить публикацию у себя на стене и не удалять ее до окончания розыгрыша (запись с розыгрышем должна быть самой первой на вашей стене).

1 апреля организаторы определят пятерых победителей и вручат полезные призы. В продуктовый набор входит:

- Йогурт питьевой 0,33 кг с различными вкусами: персик, чернослив-злаки, клубника, вишня, лесные ягоды, классический;

- Паста творожная 4% 0,23 кг с начинками из: ванили, изюма, чернослива, кураги, клюквы.

Удачи!