«Прасковья Молочкова» разыгрывает среди своих подписчиков сладкие новинки - йогурты и творожную пасту

«Прасковья Молочкова» предлагает принять участие в розыгрыше сладких призов-новинок ассортимента - йогуртов и творожной пасты.
Чтобы стать участником, необходимо:
- вступить в группу Прасковья Молочкова,
- сделать репост ЭТОЙ записи,
- закрепить публикацию у себя на стене и не удалять ее до окончания розыгрыша (запись с розыгрышем должна быть самой первой на вашей стене).
1 апреля организаторы определят пятерых победителей и вручат полезные призы. В продуктовый набор входит:
- Йогурт питьевой 0,33 кг с различными вкусами: персик, чернослив-злаки, клубника, вишня, лесные ягоды, классический;
- Паста творожная 4% 0,23 кг с начинками из: ванили, изюма, чернослива, кураги, клюквы.
Удачи!