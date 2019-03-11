Экономика

Доходы бюджета от НДС в 2019 году составят 800 млрд рублей

Повышение ставки НДС с 18 до 20% приведет к росту дохода бюджета на 800 млрд, из которых 460 млрд рублей заплатит население. Об этом говорится в исследовании Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН (есть в распоряжении «Известий»).

При сохранении стабильных цен на нефть, валютного курса, динамики ВВП на уровне 2% и инфляции в размере 4% прирост доходов консолидированного бюджета в 2019 году за счет повышения ставки НДС составит почти 800 млрд рублей, говорится в исследовании.

Кроме прямого дохода от повышения НДС, который оценивается в 600 млрд, дополнительный эффект в 200 млрд дадут стимулирование экономики, индексация зарплат и реализация инфраструктурных проектов, что приведет к прибылям по другим налогам и пошлинам.

Правда, эксперты опасаются разгона инфляции из-за роста цен.

Аналитики считают, что расплачиваться придется «богатым» россиянам, поскольку малоимущие в основном покупают товары, облагаемые льготным НДС в 10%.