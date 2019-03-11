Экономика

Жители Псковской области в 2018 году с помощью банковских карт приобрели товаров и услуг на 63,7 млрд рублей

Жители Псковской области в 2018 году с помощью банковских карт приобрели товаров и услуг на 63,7 млрд рублей. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России.

В 2018 год в регионе с использованием банковских карт было совершено более 71,4 млн операций на сумму 131,5 млрд рублей. По сравнению с 2017 годом это на 15,2% больше по количеству операций и на 8,2% по объему. Количество транзакций по получению наличных сократилось на 4,1%, а количество операций по оплате товаров и услуг выросло на 21,2%.

Жители Псковской области стали активнее использовать карты для оплаты покупок. Объем операций, совершенных в 2018 году выпущенными в регионе картами, составил 207,6 млрд рублей, что на 22,8% больше, чем годом ранее. Доля операций по оплате товаров и услуг с использованием банковских карт выросла по количеству до 77,5%, по сумме – до 30,7%. Средний чек при оплате картой у жителей региона составил 660 рублей, а при снятии наличных – 5,8 тыс. рублей.

Количество выпущенных в области в 2018 году платежных карт увеличилось на 3,1% – до 963,6 тыс. штук. Cохранению положительной динамики способствовала активная эмиссия карт платежной системы «Мир». Их количество за год увеличилось до 205,4 тыс. штук. В результате доля этих карт в общем объеме также выросла с 12,8% до 21,3%.

В 2018 году доля безналичных операций по оплате товаров и услуг с использованием карт «Мир» в общем объеме операций, совершенных жителями Псковской области с использованием платежных карт, увеличилась по количеству транзакций в 6,8 раза и составила 20,4%, а по сумме операций – в 6,4 раза до 17,9%.

Росло и количество выпущенных в Псковской области кредитных карт. За год их эмиссия увеличилась на 8,9% до 128,3 тыс. штук.

Число POS-терминалов, расположенных на территории региона, в 2018 году выросло на 21,3% и составило 11,8 тыс. штук. Количество банкоматов продолжает снижаться, за год их число сократилось на 3,2% до 640 устройств.

Безналичные операции вытесняют оплату наличными. Банковские карты становятся популярным средством платежа, этому способствует и изменение привычек у покупателей, и развитие сети их приема, отмечает управляющий отделением по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации Сергей Савин. В общем объеме безналичных операций, совершенных на территории Псковской области с использованием банковских карт, растет доля национальных платежных инструментов.