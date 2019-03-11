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Экономика

Сбербанк запустил новый онлайн-сервис Business Travel для организации деловых поездок

20.03.2019 13:50|ПсковКомментариев: 0

Сбербанк представил новый онлайн-сервис для организации командировок, покупки железнодорожных и авиабилетов и бронирования гостиниц для юридических лиц — Business Travel. Сервис разработан и поддерживается дочерней компанией банка — ООО «КОРУС Консалтинг СНГ», сообщили Псковской Ленте Новостей в банке.

Презентация нового сервиса состоялась в рамках выставки METRO EXPO-2019, стратегическим партнером которой является Сбербанк.

Business Travel позволяет пользователям Сбербанк Бизнес Онлайн выбирать и покупать железнодорожные и авиабилеты, бронировать гостиницы, оплачивать все покупки с помощью банковской карты или прямо с расчетного счета компании, без необходимости предварительного внесения какого-либо депозита.

Расширенный тариф Сервиса дает возможность автоматически подготовить командировочные документы для оформления поездки (командировочного задания, авансового отчета), а также документы для возмещения НДС.

Весь комплект командировочных документов хранится в едином месте в Сервисе. Это позволяет сотрудникам организации без задержек подавать документы об итогах деловой поездки, чтобы они были своевременно отражены в учете.

Закрывающие документы за приобретенные билеты и бронирования номеров в отелях (акты и счета-фактуры) в конце месяца автоматически направляются клиенту в электронном виде через сервис электронного документооборота E-invoicing, интегрированный в Сбербанк Бизнес Онлайн. Это позволяет клиентам сразу получить весь пакет документов, необходимый для возмещения НДС.

Сервисом Business Travel могут воспользоваться все корпоративные клиенты Сбербанка – пользователи интернет-банка Сбербанк Бизнес Онлайн. Business Travel также может быть интегрирован в другие корпоративные электронные системы — его можно настроить под индивидуальные требования компании.

«Мы рады предложить нашим клиентам сервис, который является технологическим лидером в своей области, - отметил заместитель председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов. - Все ключевые показатели, такие как количество действий для покупки, обмена, возврата билета и средняя скорость поискового запроса лучше, чем у наших конкурентов. Кроме того, мы предлагаем совершенно новую услугу — оформление всех документов в электронном виде. Вы можете их распечатать, если этого требуют ваши бизнес-процессы, но при наличии электронной подписи этого можно не делать».

Онлайн-сервис Business Travel – часть экосистемы интернет-банка Сбербанк Бизнес Онлайн, которая помогает эффективно управлять своим бизнесом. Она насчитывает свыше 60 банковских и нефинансовых продуктов и услуг для юридических лиц.

METRO EXPO — это коммуникационная платформа для обмена опытом и выстраивания диалога ключевых игроков рынка ритейла, гостинично-ресторанной отрасли, государственных органов, поставщиков товаров и услуг, СМИ и независимых ассоциаций. В прошлом году ее участниками стали свыше 23 000 представителей бизнеса из 49 регионов России.

Источник: Псковская Лента Новостей
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