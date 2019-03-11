Экономика

Псковское УФАС уличило в картельном сговоре две петербургские медицинские компании

УФАС России по Псковском области привлечены к административной ответственности две компании из Санкт-Петербурга (ООО «Неомедика Спб» и ООО «Медсистемс»), а также должностные лица организаций. Общая сумма наложенного штрафа составила 9 596 250 рублей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в антимонопольном ведомстве, поводом к возбуждению административных дел послужило принятие комиссией регионального УФАС решения по делу, в соответствии с которым общества признаны нарушившими закон о защите конкуренции. Нарушение выразилось в заключении антиконкурентного соглашения при участии в 14 аукционах Псковской области на поставку технических средств реабилитации в учреждения здравоохранения региона. Общая сумма аукционов составила 168 197 649 рублей.

«Было установлено, что целью участия в аукционах были действия направленные не на возможность представления наилучшего предложения в условиях конкурентной борьбы, не на расширение возможностей для участия хозяйствующих субъектов в размещении заказов и стимулирования такого участия, не на развитие добросовестной конкуренции, обеспечения гласности и прозрачности размещения заказов, а на достижение победы одного из участников сговора с наименьшим снижением цены контракта», - рассказали в ведомстве.

Из совокупности фактических обстоятельств, установленных по делу, и представленных доказательств региональным УФАС установлено, что действия обществ имели единую модель поведения, которая заранее известна каждому из участников правоотношений и не была основана на принципах добросовестности.

«В настоящее время решение по делу о нарушении антимонопольного законодательства находится в стадии судебного обжалования, нам еще предстоят длительные судебные процессы по установлению нарушения, тем не менее, борьба с картелями остается одним из самых приоритетных видов нашей деятельности, поскольку картели причиняют огромный вред экономике и, как следствие, конечным потребителям. В таких схемах, как правило второй участник, находится «на подтанцовке», если вдруг выйдет на торги добросовестная компания, не участвующая в сговоре, второй участник начнет экономически необоснованное снижение цены контракта, пока независимый игрок не уйдет с торгов. А дальше работает «известная» схема «Таран», - прокомментировала руководитель управления ФАС региона Ольга Милонаец.

По ее словам, это уже второе дело против медицинских компаний Санкт-Петербурга, которые «играют не по правилам», инициированное Псковским УФАС. Первое управление успешно выиграло во всех судебных инстанциях.

«Следует отметить, что, когда на аналогичных аукционах идет честная борьба за победу, контракты заключаются на более эффективных условиях для жителей региона. На сегодня за данные нарушения предусмотрена ответственность, как административная, так и уголовная. Сейчас прорабатывается вопрос о создании Реестра организаций, компаний, которые участвовали в картельных сговорах, с целью недопущения в дальнейшем их на торги», - заключила Ольга Милонаец.