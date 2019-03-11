Экономика

В Порховском районе выдали первый электронный сертификат на материнский капитал

Теперь сертификат на материнский (семейный) капитал можно получить в электронном виде. Такие сертификаты начали выдавать в управлении ПФР в Порховском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в организации.

Первым обладателем электронного сертификата стала семья Мухановых. 21 февраля в семье Оксаны и Игоря родился второй ребенок – Вероника, старшему Ярославу в ноябре исполнилось два года.

Такой вариант получения сертификата очень удобен для молодых матерей, так как чтобы получить сертификат не нужно лично обращаться за ним в Пенсионный фонд.

Порядок обращения за сертификатом в электронной форме:

1) Необходимо подать электронное заявление о выдаче сертификата на материнский капитал в через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда или Портале госуслуг;

2) Обратиться лично с документами, необходимыми для выдачи сертификата;

3) После вынесения положительного решения о предоставлении материнского капитала электронный сертификат, подписанный электронной подписью ПФР, будет направлен в личный кабинет заявителя. При желании его можно распечатать.

Получение сертификата в электронной форме имеет ряд преимуществ- экономия времени и отсутствие возможности испортить или потерять сертификат.

Напомним, что сертификаты начали выдавать семьям, в которых родился второй, третий или последующий ребенок, начиная с 1 января 2007 года. Размер материнского (семейного) капитала в 2019 году составляет 453026 рублей.