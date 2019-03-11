Экономика

Правительство расширит список приоритетных отраслей поддержки бизнеса

Минэкономразвития России включило сельское хозяйство, туризм, экологию, авторские права и строительство в список приоритетных отраслей поддержки бизнеса в РФ.

Как рассказали «Известиям» в ведомстве, речь идет о втором пакете плана «Трансформации делового климата» (ТДК), который должен быть принят до 1 июля текущего года. О каких конкретно мерах поддержки идет речь, там не уточнили, так как они находятся на стадии обсуждения, но добавили, что пакет будет сформирован исходя из приоритетов предпринимателей.

Эксперты, в свою очередь, определили несколько направлений, по которым необходимы изменения. Так, в сельском хозяйстве основной проблемой они обозначили дефицит льготных кредитов, зачастую практически недоступных для малого бизнеса. В сфере строительства важным вопросом остается выдача муниципальным органам власти электронных подписей, что ускорит переход на электронный документооборот, в том числе по части разрешительной документации.

В конце декабря прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что поддержка российского бизнеса в условиях внешнего давления является одной из важнейших задач государства. Так, глава государства призвал крупный бизнес активнее участвовать в реализации национальных проектов.