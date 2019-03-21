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Экономика

«ПсковАгроИнвест» стал лучшим сельхозпредприятием Псковского района

22.03.2019 10:24|ПсковКомментариев: 0

21 марта в Писковичском КДЦ подвели итоги работы сельхозтоваропроизводителей Псковского района за 2018 год. Лучшим сельхозпредприятием Псковского района за 2018 год признано ООО «ПсковАгроИнвест», генеральный директор предприятия, депутат областного Собрания депутатов Ирина Толмачева.

В собрании приняли участие глава Псковского района Наталья Федорова, председатель Собрания депутатов Андрей Неофитов, депутат областного Собрания Владимир Яников, руководители учреждений и организаций, а также около ста работников сельского хозяйства, кто по итогам работы за 2018 год был награжден почетными грамотами, благодарственными письмами и денежными премиями за большой личный вклад в развитие сельского хозяйства родного района.

В докладе председателя комитета по сельскому хозяйству и природным ресурсам Псковского района Анатолия Иванова была озвучена вся статистика работы отрасли за год, отмечены лучшие предприятия и лучшие работники и высказаны пожелания всем собравшимся больших успехов в нелегком сельском труде и хорошей погоды в текущем году.


 

Источник: Псковская Лента Новостей
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