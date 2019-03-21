Экономика

Субъектов малого и среднего предпринимательства в Псковской области станет в 7 раз больше к 2024 году

Число новых субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Псковской области к 2024 году увеличится почти в семь раз, превысив отметку в 250 организаций. Этого удастся достигнуть за счет участия региона в нацпроекте «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», сообщила в пятницу ТАСС директор Фонда гарантий и развития предпринимательства (ФГРП) Псковской области Анастасия Иванова.

«Национальный и региональные проекты рассчитаны, и к 2024 году показатель по вновь открывшимся субъектам МСП составит 251 [организацию], этого удастся достичь именно благодаря участию в соответствующих мероприятиях по развитию этой сферы. В 2019 году количество созданных субъектов с нуля будет 36 штук», - сказала она.

ФГРП будет проводить работу с населением в рамках федерального проекта «Популяризация предпринимательства», чтобы существенно увеличить число новых субъектов МСП. Начинающие бизнесмены получат индивидуальные консультации о том, как открыть свое дело, их научат тонкостям налогового законодательства. Кроме того, предприниматели смогут получить кредит с пониженной ставкой на открытие бизнеса. Работа с населением будет вестись в каждом районе Псковской области на базе существующих информационно-консультационных центров.