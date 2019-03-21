За первые два месяца 2019 года в Псковской области цены промпроизводителей снизились на 1,4 п.п.

Индекс цен производителей промышленных товаров Псковской области в феврале 2019 года по сравнению с январем 2019 года, по предварительным данным, составил 98,6%. Однако с начала года к соответствующему периоду предыдущего года рост цен составил 7,6 п.п. Такие данные приводит Псковстат.
Согласно опубликованной ведомством статистике, наибольшее снижение цен за первые два месяца 2018 года произошло в сфере производства кожи и изделий из кож - на 13,7 п.п. к предыдущем месяцу, на 12,4 п.п. по отношению к декабрю прошлого года. На 2,8 п.п. и 3,1 п.п. соответственно снизились цены в пищевом производстве. Незначительное снижение цен также показали промышленные и обрабатывающие производства, производство электрического оборудования.
Рост цен с января по февраль зафиксирован в таких отраслях, как обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения, обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха, производство, передача и распределение электроэнергии.
При этом за период с начала года к соответствующему периоду предыдущего года наибольший рост цен отмечен у обрабатывающих производств (8 п.п.), включая пищевую промышленность (+12,2 п.п.).
|
Наименование
|
Индексы цен в % к
|
предыдущему месяцу
|
декабрю
|
за период с начала года к соответствующему периоду предыдущего года
|
Промышленное производство (промышленность)
|
98,6
|
98,7
|
107,6
|
Добыча полезных ископаемых
|
99,9
|
100,4
|
102,8
|
Обрабатывающие производства
|
98,3
|
98,4
|
108,0
|
производство пищевых продуктов
|
97,2
|
96,9
|
112,2
|
производство одежды
|
100,0
|
100,0
|
103,5
|
производство кожи и изделий из кожи
|
86,3
|
87,6
|
97,1
|
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения
|
101,9
|
101,9
|
108,1
|
производство бумаги и бумажных изделий
|
100,0
|
100,0
|
108,1
|
производство резиновых и пластмассовых изделий
|
100,0
|
104,2
|
105,8
|
производство прочей неметаллической минеральной продукции
|
100,0
|
102,2
|
103,2
|
производство металлургическое
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
производство электрического оборудования
|
99,1
|
99,1
|
105,1
|
производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
|
100,1
|
99,0
|
106,2
|
производство мебели
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
|
101,1
|
100,8
|
105,2
|
производство, передача и распределение электроэнергии
|
101,9
|
101,4
|
106,2
|
производство и распределение газообразного топлива
|
100,0
|
100,0
|
100,7
|
производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха
|
100,0
|
100,0
|
104,1
|
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
|
99,0
|
98,5
|
106,0