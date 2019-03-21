Экономика

За первые два месяца 2019 года в Псковской области цены промпроизводителей снизились на 1,4 п.п.

Индекс цен производителей промышленных товаров Псковской области в феврале 2019 года по сравнению с январем 2019 года, по предварительным данным, составил 98,6%. Однако с начала года к соответствующему периоду предыдущего года рост цен составил 7,6 п.п. Такие данные приводит Псковстат.

Согласно опубликованной ведомством статистике, наибольшее снижение цен за первые два месяца 2018 года произошло в сфере производства кожи и изделий из кож - на 13,7 п.п. к предыдущем месяцу, на 12,4 п.п. по отношению к декабрю прошлого года. На 2,8 п.п. и 3,1 п.п. соответственно снизились цены в пищевом производстве. Незначительное снижение цен также показали промышленные и обрабатывающие производства, производство электрического оборудования.

Рост цен с января по февраль зафиксирован в таких отраслях, как обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения, обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха, производство, передача и распределение электроэнергии.

При этом за период с начала года к соответствующему периоду предыдущего года наибольший рост цен отмечен у обрабатывающих производств (8 п.п.), включая пищевую промышленность (+12,2 п.п.).