Экономика

«Псковские тепловые сети» собираются взять овердрафтный кредит в 50 млн рублей

МП города Пскова «Псковские тепловые сети» собирается взять овердрафтный кредит. Проект решения городской Думы о даче согласия теплосетям на совершение крупной сделки по заключению договора об овердрафтном кредите опубликован на официальном сайте города.

Кредит предназначен для пополнения оборотных средств предприятия. В соответствии с проектом решения предполагается дать ПТС согласие на совершение крупной сделки по заключению договора об овердрафтном кредите с лимитом 50 млн рублей, процентной ставкой не выше 11,5% годовых, платой за открытие лимита овердрафта не более 0,2% от суммы лимита овердрафта, установленного на соответствующий период действия лимита, сроком до 12 месяцев (включительно).