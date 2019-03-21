Экономика

Индустриальный парк «Технополис» предлагает готовые производственные и складские помещения

«Технополис» предлагает готовые производственные и складские помещения. В индустриальном парке «Технополис» помещения обеспечены теплом и имеют заведенные сети электро и водоснабжения. Кроме этого, возможно строительство объектов под инвестора. Неоспоримый плюс сотрудничества - это подписание договора в течение двух дней.

На территории парка находятся производственные помещения площадью от 1200 квадратных метров, где создана оптимальная сетка колонн - 18 на 12 метров, возможен заезд для погрузчика, открытая площадка перед цехом и мостовой кран.

Складские помещения площадью от 100 квадратных метров оборудованы дебаркадером и прямым доступом к железнодорожным путям.

Стоит добавить, что сам «Технополис» находится в одном из самых удобных районов города, на пересечении транспортных магистралей - на улице 128-й Стрелковой Дивизии, 6.

По любым вопросам можно обратиться по телефону 8-911-693-00-06 или в официальной группе «Вконтакте» или «Фейсбуке».