Экономика

Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с и.о. гендиректора «Моглино» Олегом Бедских

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Эхономика», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Гость студии - и.о. генерального директора ОАО «Особая экономическая зона "Моглино"» Олег Бедских. Ведущий Константин Калиниченко побеседует с ним о том, как обстоят дела в «Моглино», когда оно превратится в локомотив псковской экономики, а также об инвестиционном климате в регионе – выстраиваются ли инвесторы к нам в очереди. Кроме того, речь пойдет о строительстве завода «Титан-Полимер».

Телефон прямого эфира – 56-73-72.