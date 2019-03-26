Экономика

1-2 компании, ранее заявившие о планах работать в «Моглино», могут лишиться статуса резидента

1-2 компании, ранее заявившие о своих планах открыть производства в ОЭЗ «Моглино», могут лишиться статуса резидента. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» и.о. генерального директора ОАО «Особая экономическая зона "Моглино"» Олег Бедских.

Он напомнил, что с работой «Моглино» связаны большие ожидания в плане социально-экономического региона. В 2018 году особая экономическая зона перешла в режим эксплуатации, до этого осуществлялось строительство объектов инженерной, транспортной и прочей инфраструктуры.

На данный момент в «Моглино» 11 компаний, которые имеют статус резидентов. Они находятся на разных этапах инвестиционного цикла. С конца 2017 года здесь работает лакокрасочный завод финской компании NOR-Maali, еще один завод - «Сибирский гостинец» - находится на этапе пуско-наладочных работ. «Кто-то завершает проектирование, кто-то идет на экспертизу проектно-сметной документации, а кто-то пересматривает инвестиционные планы, чтобы начать их реализацию с до сдвигом во времени», - пояснил Олег Бедских.

Он признал, что некоторые резиденты не смогли выдержать сроки реализации своих инвестиционных планов и сейчас их корректируют. «У каждого инвестора свои обстоятельства, но мы для себя фиксируем, что период заключения соглашений с резидентами с 2015 по 2018 год сопровождался усложнением политической и экономической ситуации. Надеюсь, комплекс обстоятельств, которые привели к сдвижке сроков реализации проектов некоторых инвесторов, уже в прошлом», - отметил гость студии.

По его словам, из 11 резидентов 1-2 компании находятся в группе риска и утратить статус резидента. «Это нормальная практика деятельности особых экономических зон в России - если инвестор не выполняет обязательства по соглашению, оно должно расторгаться со всеми вытекающими последствиями. Но наши резиденты сообщили, что их сложности носили временный характер, и сейчас важно понять, как скоро они приступят к реализации проектов. Если будут основания, что проекты будут запущены в ближайшее время, это хороший вариант, если их не будет, то это тоже практика», - пояснил гость студии.

На данный момент руководство «Моглино» продолжает работу по привлечению новых компаний, «и скоро мы узнаем имена новых компаний, который планируют реализовывать свои проекты в ОЭЗ «Моглино»», - пообещал Олег Бедских.

Гость студии также сообщил, что 27 марта состоится заседание Наблюдательного совета ОЭЗ «Моглино», где две компании - потенциальных резидента — расскажут о своих инвестиционных планах.